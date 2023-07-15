Şehit Öğretmenin Annesi: 'Benim Çocuğum Devleti İçin Okudu'

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın annesi, oğlunun devlet için okuduğunu ve millete faydası olması için yetiştirildiğini söyledi. Yılmaz'ın annesi, oğlunun babasına 'Görür de bakarsın, hissediyorum, ben şehit olacağım' dediğini anlattı.

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp aracı yakılan sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit oğlunu, kabri başında gözyaşlarıyla anan annesi Gülay Yılmaz, "Karne tatilinde çarşıdan geliyordu telefonda babasına 'Görür de bakarsın, hissediyorum, ben şehit olacağım' demiş. Rahatsızım diye her şeyi bana söylemedi. Kardeşine de 'Anneme sürpriz yapacağım, geleceğimi söylemeyin' demiş. Allah kimseye evlat acısı nasip etmesin" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada, Tunceli-Pülümür kara yolunda, PKK'lı teröristlerce yolu kesildi. Yılmaz'ın aracı yakılarak kaçırılıp, daha sonra da şehit edildi. Evlatlarının şehadetinin ardından, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak özlemini gidermeye çalışan şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, çocuklarından ayrı 6'ncı yılı da hüzünle karşıladı. Acılı aile, Torul ilçesinde her gün ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında dua ediyor.

Baba Hamit Yılmaz da "Oğlumun yanımızda olmadığı 6'ncı yıla girdik. Her zaman dualarla yad ediyoruz. 6 yıl bize şu anda dün gibi geliyor. Zaman nasıl geçiyor, o kavramı biz unuttuk. Necmettin öğretmen hala bizim içimizde, aramızda, yalnız değiliz elhamdülillah. Bizi yalnız bırakmadı. Sadece bedeni bizi terk etti. Bedava değil bu vatan, kanla sulanmış. Her bastığımız toprak zerresi kan, bu sebeple atalarımızın mirasına sımsıkı sarılacağız. Dersimize iyi çalışacağız. Dağdaki asalaklar gibi olmayıp, mühendisler, doktorlar yetiştireceğiz. İnşallah başarılı olacağız. Bu da şu andaki evlatlarımızın, okuyan evlatlarımızın sayesinde olacak" dedi.