Şehit öğretmen Neşe Alten, şehadetinin 33. yılında anıldı

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Şehit Öğretmen Neşe Alten, şehadetinin 33. yıl dönümünde Süleymanpaşa Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunun idareci, öğretmen ve öğrencileri tarafından anıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunun idareci, öğretmen ve öğrencileri, anma etkinlikleri kapsamında Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Şehit Öğretmen Neşe Alten'in kişiliği ve hayat hikayesi anlatıldı. Alten ve babasının anısına hazırlanan lokma ve helvalar, Soytürk ile kurum personeline ikram edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Soytürk, Şehit Öğretmen Neşe Alten'i rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Alten'i anarak kendilerine ve vatandaşlara hatırlatan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Soytürk, şehit öğretmenin hatırasının yaşatılacağını ifade etti.

Kaynak: AA