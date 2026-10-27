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Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğretmen ve öğrencileri emniyeti ziyaret etti

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Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çavuşlu Köyü'nde öğretmenlik görevini yürüttüğü sırada babası Hasan Alten ile birlikte terör örgütü mensuplarınca şehit edilen öğretmen Neşe Alten anıldı.

Şehadet yıl dönümünde gerçekleştirilen ziyarette, Neşe Alten rahmet, minnet ve saygıyla yad edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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