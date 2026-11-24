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Şehit öğretmen Ayhan Kural'ın annesi Gülbeyaz Kural'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesindeki evinde ziyaret gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Samet Serin ve eşi Şefika Serin, 1993 yılında görev yaptığı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Ayhan Kural'ın annesi Gülbeyaz Kural'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ve din görevlileri de katıldı.

Kaymakam Serin, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza sadece harfleri değil, umudu, sevgiyi, cesareti ve vatan bilincini öğreten tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz." dedi.

Serin, şunları kaydetti:

"Adını tek tek sayamasak da yüreğini öğrencilerine adayan tüm şehit öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda kalemiyle, bilgisiyle ve sevgisiyle yarınları inşa eden tüm öğretmenlerimizin günü. Emek veren, yol gösteren ve ilham olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Serin ve eşi, Gülbeyaz Kural ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretin sonunda Ayhan Kural başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA