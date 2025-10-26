Haberler

Şehit Öğretmen Neşe Alten 32. Yılında Anıldı

Şehit Öğretmen Neşe Alten 32. Yılında Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 26 Ekim 1993'te şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarları başında gerçekleştirilen bir törenle anıldı. Törene Alten'in yakınları, yerel yöneticiler ve öğrenciler katıldı. Mezara karanfil bırakıldı ve dualar okundu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 32 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristler, 26 Ekim 1993 tarihinde öğretmen Neşe Alten'i, yanında bulunan babası Hasan Alten ile birlikte göreve atandıktan 25 gün sonra şehit etti. Neşe öğretmen şehit edilişinin 32'nci yıl dönümünde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anmaya, Alten'in yakınları, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Garnizon Komutanı Astsubay Bilal Sert, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Bahattin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Emniyet Müdürü Akın Sahbaz, Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu öğretmen ve öğrenciler katıldı. Mezara karanfil bırakılan anmada, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin tarafından dua okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.