Şehit Öğretmen Neşe Alten 32. Yılında Anıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 32 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristler, 26 Ekim 1993 tarihinde öğretmen Neşe Alten'i, yanında bulunan babası Hasan Alten ile birlikte göreve atandıktan 25 gün sonra şehit etti. Neşe öğretmen şehit edilişinin 32'nci yıl dönümünde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anmaya, Alten'in yakınları, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Garnizon Komutanı Astsubay Bilal Sert, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Bahattin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Emniyet Müdürü Akın Sahbaz, Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu öğretmen ve öğrenciler katıldı. Mezara karanfil bırakılan anmada, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin tarafından dua okundu.