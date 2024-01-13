Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir toprağa verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı törende, şehidin ailesi, yetkililer ve askeri erkan da hazır bulundu. Şehit Özdemir, omuzlarda taşınarak mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23), memleketi Kahramanmaraş'ta törenle toprağa verildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi, tören için merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Şerefoğlu Mahallesi'ne götürüldü. Binlerce kişinin katıldığı törene, şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, milletvekilleri, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile askeri ve mülkü erkan katıldı.

İmam helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Müslüm Piyade Tören Terör Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 13 Ocak Cumartesi ödül ne? Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 13 Ocak Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Cumartesi 2024? Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title