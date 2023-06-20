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Şehit Muhammet Koçak için mevlit programı düzenlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde 1 mayıs 2023 tarihinde Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu şehit düşen sözleşmeli er Muhammed Koçak için mevlit programı düzenlendi. Şehit Muhammet Koçak'ın baba evinde düzenlenen mevlit programı Kur-an'ı Kerim okunmasıyla başladı. İlahi, ezgiler ve Mevlid-i Şerif ile devam eden program dua ve akabinde yemek ile son buldu. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Muhammet Koçak için mevlit programı düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 1 mayıs 2023 tarihinde Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu şehit düşen sözleşmeli er Muhammed Koçak için mevlit programı düzenlendi.

Şehit Muhammet Koçak'ın baba evinde düzenlenen mevlit programı Kur-an'ı Kerim okunmasıyla başladı. İlahi, ezgiler ve Mevlid-i Şerif ile devam eden program dua ve akabinde yemek ile son buldu.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Güncel

Hisarcık Şırnak Erciş Güncel Haberler

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