Şehit Mahsun Yeşildemir anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in adını taşıyan kütüphane, okuduğu okulda açıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in anısına, eğitim gördüğü Karaşeyh köyündeki okulda kütüphane kuruldu.

Yeşildemir'in adının verildiği, üniformasının ve fotoğraflarının yer aldığı anı köşesinin oluşturulduğu kütüphane, şehidin ailesi, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı'nın katıldığı programla açıldı.

Programda konuşan Karakaya, şehit Yeşildemir'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Karakaya, "Şehitler hiçbir zaman ölmez, daima diridir ve Peygamberimize komşudurlar. Şehidimizin adını okuduğu okula vermek için de çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Şehidin ağabeyi Şahin Yeşildemir ise "Bugün burada sadece bir kütüphane açmıyoruz. Kardeşimin adını, hayallerini bu kitaplara ve raflara emanet ediyoruz. Şehidimiz artık yalnızca anılarda değil, bu kütüphanede sayfalar çevrilirken ve çocuklarımız yeni bilgiler öğrenirken de anılacaktır." diye konuştu.

Baba Nevzat Yeşildemir de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Vali Ahmet Karakaya'ya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılışın ardından Karakaya ve beraberindekiler, Yeşildemir'in kabrini ziyaret etti, düzenlenen mevlit programına katıldı.