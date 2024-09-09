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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Tokat'ta, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenaze töreni Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törene ailesi, vali, milletvekilleri, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, cenaze namazı kılındı ve Kızılateş, Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarını tarafından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Tacettin ile annesi Gülten Kızılateş ve yakınları, Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Kızılateş'in cenazesi, Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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