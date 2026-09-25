Şehit Hüseyin Koç Tosya'da kabri başında anıldı

Şehit Hüseyin Koç Tosya'da kabri başında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+4 sitede yayında
Güncelleme:
Şehit Piyade Er Hüseyin Koç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Şehit Piyade Er Hüseyin Koç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1981 yılında şehit olan Koç için Kuşçular Köyü Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA