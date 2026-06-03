Şehit Pilotun Adı Meclis Salonunda Yaşatılacak

Gürcistan- Azerbaycan sınırında geçen yıl düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in adı, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yaşatılıyor.

İl Genel Meclisince geçen aylarda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan ve ilin geleceğini şekillendiren yatırım kararlarının görüşülüp karara bağlandığı toplantı salonu, "Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen İl Genel Meclisi Toplantı Salonu" adını aldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, AA muhabirine, salonda alınan kararların Bolu'nun kalkınmasına yön verdiğini söyledi.

Meclisin her ayın ilk haftasında toplandığını belirten Çetinkaya, vatandaşlardan gelen talepler ile valilik tarafından gönderilen resmi yazıların burada değerlendirildiğini anlattı.

Toplantı salonunun ilin yönetiminde ve yatırım planlamasında önemli bir işlev üstlendiğine değinen Çetinkaya, "Geçen yıl meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan hemşehrimiz Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in adını, Bolu'nun geleceğine yön veren kararların alındığı bu önemli salonda yaşatmak istedik. Şehidimizin isminin burada yer alması bizim için büyük bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.