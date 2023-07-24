Şehit Güvenlik Korucusu İbrahim Yıldırım'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve hastanede şehit olan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın cenazesi, Uludere ilçesinin Uzungeçit beldesinde toprağa verildi. Törenlere şehit yakınları ve askeri yetkililer katıldı.