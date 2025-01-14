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Şehit, Gazi ve Koruma Altındaki Çocuklar, Özel Okullarda Eğitimin Yanı Sıra Diğer Hizmetlerden de Ücretsiz Yararlanacak

Şehit, Gazi ve Koruma Altındaki Çocuklar, Özel Okullarda Eğitimin Yanı Sıra Diğer Hizmetlerden de Ücretsiz Yararlanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi kapsamında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitimin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi okulda sunulan diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitimin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi okulda sunulan diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde üçü kadar ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüklerine ilişkin hükümler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13'üncü maddesinde yer alıyor. Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, Kanun'da belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullardaki ücretsiz eğitim imkanlarına ilişkin yeni düzenleme yaptı. Bu kapsamda, bu öğrenciler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Temmuz ayında merkezi yerleştirme için kılavuz yayımlanacak

Özel okullarda gelecek yıldan itibaren ücretsiz okuyacak öğrencilere yönelik yeni düzenlemeler, Bakanlık tarafından temmuz ayında yayımlanacak "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu"na yansıtılacak.

Bu kapsamda ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca elektronik sistem üzerinden alınacak. Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecekler. Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valiliklerce alınacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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