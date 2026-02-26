Şehit Eren Bülbül, 'tekne orucu' etkinliğinde anıldı

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ramazan ayı dolayısıyla başlatılan 'tekne orucu' etkinliği kapsamında Maçka ilçesinde çocuklar ile bir araya geldi. Şehit Maçkalı Eren Bülbül'ün (15) de dualarla anıldığı programda konuşan Başkan Genç, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Bugün Maçka ilçesi Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programa; Başkan Genç'in yanı sıra Kaymakam Şahin Demir, İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri de katıldı. İlahilerin okunduğu programda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Maçkalı Eren Bülbül için dualar edilerek büyük Türk bayrağı açıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hem duygusal anlar yaşandı hem de Nasrettin Hoca hikayeleri ile Karagöz ve Hacivat gösterisi sayesinde keyifli dakikalar geçirildi.

'ÇOCUKLARIMIZI 'TEKNE ORUCU' ETKİNLİKLERİNDE BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Etkinlikte konuşan Başkan Genç, "Bu sene tüm ilçelerimizde ramazan ayını geleneklerimize uygun bir şekilde yaşamaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya karar verdik. Bu vesileyle çocuklarımızı hem camiyle buluşturmak hem de geleneksel olarak bildiğimiz 'tekne orucu' ile tanıştırmak amacıyla çeşitli programlar düzenliyoruz. Tüm ilçelerimizde öğle saatlerinde çocuklarımızı 'tekne orucu' etkinliklerinde bir araya getiriyoruz. Onlara iftariyeliklerini ikram ediyoruz. Aynı zamanda Hacivat-Karagöz gösterileri ve Nasrettin Hoca hikayeleriyle hem eğlenmelerini hem de kültürel değerlerimizi tanımalarını sağlıyoruz. İnandığımız değerleri yaşamak, yaşatmak ve bu sorumluluğu gelecek nesillere devretmek bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz" dedi.

'MAÇKA'MIZIN 15 YAŞINDAKİ BİR KAHRAMANI VAR'

Şehit Eren Bülbül'ü de program vesilesiyle andıklarını ifade eden Başkan Genç, "Maçka'mızın 15 yaşındaki bir kahramanı var. Programımız kapsamında bayrak için canını feda eden Eren Bülbül'ü bir kez daha andık. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. Programın sonunda Başkan Genç, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler dağıttı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı