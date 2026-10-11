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Şehit Engin Abay Tosya'da kabri başında anıldı

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Şehit Engin Abay Tosya'da kabri başında anıldı
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Şehit Piyade Er Engin Abay, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit Piyade Er Engin Abay, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kıbrıs'ta 2001 yılında şehit olan Piyade Er Engin Abay için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Protokol üyeleri tarafından şehitlikte bulunan bütün şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkan V. İlyas Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kabaoğlu, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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