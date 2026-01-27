Haberler

Erciyes Kayak Merkezi'nde Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi

Erciyes Kayak Merkezi'nde Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi
Güncelleme:
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocuklarla birlikte kayak yaptı. Etkinlikte, şehitlerin çocuklarıyla bir araya gelinerek destek ve sevgi gösterildi.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocuklarla birlikte kayak yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliği ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak etkinlikleri için şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımızla bir araya geldik. Eğitimlerin akabinde İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, çocuklarımıza katılarak birlikte kayak yaptılar. Yürekleri ısıtan bu güzel günde çocuklarımızın mutluluğu için göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimine ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneğin'in değerli eğitmenlerine teşekkür ederiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli çocuklarımızın her zaman yanlarındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
