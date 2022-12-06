ŞEHİT BİNBAŞI DUMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Güncel Haberler Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın (41) hava yolu ile memleketi Adana'ya getirilen cenazesi, Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ne götürüldü. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın (41) hava yolu ile memleketi Adana'ya getirilen cenazesi, Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende amca İbrahim Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer'i kucağına aldı. Amca Duman, küçük Ömer'e, "Babana mı bakıyorsun, baban melek oldu" dedi. GÖZYAŞI DÖKTÜLER Şehit Duman için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Ali Duman ile anne Aysel Duman, törende güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazının ardından şehit Duman, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Duman Adana Güncel Haberler

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