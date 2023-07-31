Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlamanın sonucunda şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya, vefatlarının 5. yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şehit bebek Bedirhan ve annesi mezarı başında anıldı

SİVAS - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, vefatlarının 5'inci yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Tugay Oğuz'un yanı sıra ilçe protokolü, şehitlerin mezarı başında dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda, Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etmişti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehit olmuştu.