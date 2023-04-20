Şehit babasının hüzünlü bayram ziyareti: "İçim yanıyor"

KOCAELİ - Kocaeli'de 1998 yılında şehit düşen oğlu Mustafa'nın mezarını ziyaret eden acılı baba, "Çocuğum 10 kişiyle beraber mayına düştü, orada şehit oldu. 1998 yılında buraya defnettik. Şimdi onun yanındayım. Hepsi nur içinde yatsın. İçim yanıyor" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli Valiliği tarafından Bağçeşme Şehitliği'nde program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi, mezarlar ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, "Şehitlerimizin gayesi neyse bizim de gayemiz odur. Ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Türk milletinin, İslam aleminin bir ve beraber olması temel hedefimizdir. Bu hedefe yönelik gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı da bir ve beraber olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu bayramda hüzünlüyüz. Ağır bir deprem yaşadık. Binlerce vatandaşımız şehit oldu, mekanları cennet eylesin" dedi.

"İçim yanıyor"

Programa katılan şehit babası Fahri Semerci ise oğlu Mustafa'nın mezarı başında dua etti. 25 yıldır evlat hasreti çeken Semerci, duygu dolu anlar yaşadı. Semerci, "Oğlum 1998 şehidi. Tunceli özel harekata çalışıyordu. Mayına düştü. Çocuğumu 10 kişiyle beraber mayına düşürdüler, orada şehit oldu. 1998 yılında buraya defnettik. Şimdi onun yanındayım. Hepsi nur içinde yatsın. Söyleyeceğim bu kadar. İçim yanıyor" dedi.

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, emniyet müdür yardımcıları, jandarma ile polisler ve şehit yakınları katıldı.