Haberler

Şehit babası Adil Kandemir, 'Evladım vatan için şehit oldu'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehit babası Adil Kandemir, 'Evladım vatan için şehit oldu'Şehit pilot Cüneyt Kandemir'in Ankara'daki babaevinde yas (2)'EVLADIM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU'Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir (58), Kayseri'de eşiyle birlikte yaşayan oğlunun Azerbaycan'a gitmeden...

Şehit babası Adil Kandemir, 'Evladım vatan için şehit oldu'

Şehit pilot Cüneyt Kandemir'in Ankara'daki babaevinde yas (2)

'EVLADIM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU'

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir (58), Kayseri'de eşiyle birlikte yaşayan oğlunun Azerbaycan'a gitmeden önce yanlarına geldiğini, evde kaldığını söyledi. Kandemir, "Mekanları cennet olsun. Evladımız ve hepsi vatan için cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene de Japonya'ya gitti, geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama olmadı, kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız. Evladım da vatan için şehit oldu" diye konuştu.

Şehidin eşi Defne Kandemir'in hava yolu şirketinde hostes olarak çalıştığı, evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi.

Görünüt Dökümü

------------------------

-Babanın konuşması

-Detay

ANKARA- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.