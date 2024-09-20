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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın İsimli Kütüphane Açıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın İsimli Kütüphane Açıldı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Mamak'taki Uyanık Kütüphane'de yaşatılacak. Törende, Aybüke öğretmenin anısına düzenlenen konserde 'Mağusa Limanı' türküsü seslendirildi. Etkinliğe şehit öğretmenin babası ve Mamak belediye yetkilileri katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Mamak'taki Uyanık Kütüphane'de yaşatılacak.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Musiki Muallim Mektebi'nde bulunan Uyanık Kütüphane'ye, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi düzenlenen törenle verildi.

Etkinlikte, Aybüke öğretmenin anısına bir konser gerçekleştirildi.

Konserde, Aybüke öğretmenle özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsü Mamak Belediyesi Orkestrası tarafından seslendirildi.

Etkinliğe şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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