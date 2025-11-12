Haberler

Şehit astsubayın Çorum'daki babaevinde yas

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) memleketi Çorum'daki babaevine şahadet haberi verdi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şahadet haberini, Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde oturan babası Rüştü İbbiği'ne askeri heyet verdi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

5 yıl önce göreve başladığı belirtilen şehit Burak İbbiği'nin bekar ve 4 kardeş olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
