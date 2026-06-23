Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta yeniden yükselişe geçiyor. Özellikle batı bölgelerinde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, kuru hava ve artan sıcaklıklar nedeniyle perşembe gününe kadar orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti.

BATI İLLERİNDE SICAKLIK DAHA DA YÜKSELECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının 30 derece civarında seyretmesi beklenirken, İzmir'de 34, Aydın'da ise 36 derece ölçülecek. Özellikle İzmir ve çevresinde güneş altında hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Rüzgarın poyraz ve karayel yönlerinden esmesi nedeniyle zaman zaman serinlik hissedilse de yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.