Şehit Astsubay Kuyucu'nun Konya'daki ailesine haber verildi

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye dönmek için havalandıktan sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (25) Konya'daki ailesine şahadet haberi verildi.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya'nın Selçuklu ilçesindeki ailesine acı haberi yetkililer verdi. Oğullarının şahadet haberini alan İbrahim Kuyucu ve Fadimana Kuyucu gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Evli olan şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Merzifon, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli olduğu bildirildi.