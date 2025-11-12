Haberler

Azerbaycan'da Düşen Askeri Uçakta Şehit Olan Astsubay Ahmet Yasir Kuyucu'nun Ailesine Acı Haber Verildi

Azerbaycan'da Düşen Askeri Uçakta Şehit Olan Astsubay Ahmet Yasir Kuyucu'nun Ailesine Acı Haber Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun, Konya'daki ailesine ölüm haberi ulaştı. Aile bireyleri ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye dönmek için havalandıktan sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (25) Konya'daki ailesine şahadet haberi verildi.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya'nın Selçuklu ilçesindeki ailesine acı haberi yetkililer verdi. Oğullarının şahadet haberini alan İbrahim Kuyucu ve Fadimana Kuyucu gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Evli olan şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Merzifon, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı

Ünlü hastane kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.