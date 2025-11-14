Haberler

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan'ın cenazesi memleketi Karabük'te

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan'ın cenazesi memleketi Karabük'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, memleketi Karabük'e getirildi.

Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, memleketi Karabük'e getirildi. Ailesi ve yakınları, şehidin cenazesini gözyaşlarıyla karşılandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Ankara'daki törenin ardından uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi burada askeri tören ile karşılandı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan Ay Yıldızlı bayrağa sarılı şehidin tabutu, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü. Özcan'ın cenazesi kara yolu ile Karabük'teki baba ocağına getirildi. Şehit Özcan, baba ocağında dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Şedit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet ve annesi Şaziye Özcan, gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.