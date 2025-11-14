Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan'ın cenazesi memleketi Karabük'te

Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, memleketi Karabük'e getirildi. Ailesi ve yakınları, şehidin cenazesini gözyaşlarıyla karşılandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Ankara'daki törenin ardından uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi burada askeri tören ile karşılandı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan Ay Yıldızlı bayrağa sarılı şehidin tabutu, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü. Özcan'ın cenazesi kara yolu ile Karabük'teki baba ocağına getirildi. Şehit Özcan, baba ocağında dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Şedit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet ve annesi Şaziye Özcan, gözyaşlarını tutamadı.