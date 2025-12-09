Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağının, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) şehadet belgesi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesine, Vali İdris Akbıyık tarafından verildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan ve memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verilen Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın İdris Akbıyık, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehadete eren Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Milas ilçemiz Ekinanbarı Mahallesi'nde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Aziz şehidimiz Emrah Kuran'ın ailesiyle yakından ilgilenen Valimiz İdris Akbıyık Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen şehadet belgesini aileye takdim etti. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran baba ocağında dualarla yad edildi" ifadeleri kullanıldı.