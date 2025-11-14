Haberler

GÜRCİSTAN-Azerbaycan sınırında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39), memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39), memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin parkasını giyen eşi Duygu, oğlu Poyraz, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehit Aykut'un cenazesi, buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Aykut için Kırıkkepenek Mahallesi Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, şehidin eşi Duygu, oğlu Poyraz, annesi Zülbiye, babası Ünal Aykut ile binlerce kişi katıldı. Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Anne ile oğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşları döktü. Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Zülbiye Aykut, yakınları tarafından teselli edildi.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İlker Aykut, Kırkkepenek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
