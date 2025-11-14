Haberler

Şehit Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi memleketi Sakarya'da

Şehit Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi memleketi Sakarya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GÜRCİSTAN'da, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un (39) cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi.

GÜRCİSTAN'da, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un (39) cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi. Şehit eşinin askeri üniformasını giyen Sinem Karakuş, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi burada, askeri törenle karşılandı. Karşılama töreninin ve edilen duanın ardından Karakuş'un cenazesi, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya getirildi. Serdivan ilçesinde, Akşemsettin Camisi'nde büyük bir kalabalık şehidi karşıladı. Şehidin babası Mürsel Karakuş ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılıp öperek gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyen eşi Sinem Karakuş da gözyaşları içinde Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.