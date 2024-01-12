Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sırasında Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı Mehmetçiğin tedavisi sürerken, şehit Aslan için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Bağlı Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgenral Yüksel Kolcu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcı vekili Hikmet Salman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askeri yetkililer katıldı. Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okunup, dua edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel