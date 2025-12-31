Haberler

Şehit askerler anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına geçen hafta yapımına başlanan kardan heykeller tamamlandı.

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına geçen hafta yapımına başlanan kardan heykeller tamamlandı.

111 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerleri anmak için 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde tören düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına geçen hafta başlandı. Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin destek verdiği heykellerin yapımı Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ile Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ile fakülte personelleri görev aldığı heykellerde; fedakarlık, direniş, hafıza ve kolektif bilinç kavramları sanatsal bir dil aracılığıyla anlatıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bulat, "Kardan heykel çalışmaları, hem geçiciliği hem de doğayla kurduğu doğrudan ilişki sayesinde Sarıkamış Harekatı'nın dramatik koşullarını güçlü bir biçimde temsil ediyor. Bu sanat odaklı anma etkinliği, tarihsel belleğin canlı tutulmasına katkı sunarken; sanatın kamusal alanda, anma ve hatırlama kültürüyle kurduğu ilişkiye de önemli bir örnek oluşturuyor. Program, üniversiteler arası iş birliği ve sanatın birleştirici gücüyle, Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasına saygı duruşu niteliğinde tamamlandı" dedi.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam

Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız