Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in Cenazesi Toprağa Verildi

Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in Cenazesi Toprağa Verildi
Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, havaalanındaki karşılama törenin ardından Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, havaalanındaki karşılama törenin ardından Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne getirildi. Şehit Güner için burada tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5'inci Zırhlı tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda askeri personel katıldı. Törende şehidin babası Settar Güner ve kardeşi Cabbar Güner ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından bekar olduğu öğrenilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
