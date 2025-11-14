Haberler

Şehit Altıok'un cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Altıok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Şehidin babası İsa, annesi Gülay, kız kardeşi Sevdegül Altıok ile polis kardeşi Gamze Süngerli de aynı uçakla havaalanına geldi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan, şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a getirildi.

Askeri kargo uçağından alınan şehidin tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek şehidi karşıladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı, Tekkeköy ilçesinde ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Selyeri Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
