Şehit 3 asker, Ankara'da son yolculuklarını uğurlandı

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazeleri, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazeleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helallik alınmak üzere ailelerinin evlerine götürüldü. Şehit Dolapci'nin Mamak'taki baba ocağında helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin annesi Asuman Dolapci, "Gururluyum. Oğlumla çok gururlanıyorum; ama yüreğim yanıyor. 'Anne ben de şehit olabilir miyim, Allah bana da nasip eder mi' dedi hep; 'belki eder belki etmez annem' derdim. 'Sen üstte çalışıyorsun, savaş olacak da o zaman' dedim hep. Aklımın ucuna gelmezdi benim yavrumun göreve gidince uçağının düşeceği" dedi.

DEVLET ERKANI TÖRENDE

3 şehidin cenazesi daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Burada şehitler için tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehit ailelerine taziyede bulundu. Cenaze namazı öncesi aileler, şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları ve fotoğraflarını öptü. 3 şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Dua edilmesinin ardından şehitlerin tabutları, askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Şehit Dolapci ve İnce'nin cenazeleri Cebeci Şehitliği'nde, şehit Kandemir'in cenazesi ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.