Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığının Artırılması Projesi" tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, "Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ile Bakanlık yetkilileri katıldı. Çalışmalara dair sunumların yapıldığı toplantıda, video gösterimleri sunuldu.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Gürtepe, temel amaçlarının vatandaşların temiz hava soluması olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda sanayi, ısınma, ulaşım emisyonlarının kontrollerini sağladıklarını ifade eden Gürtepe, vatandaşların temiz hava solumasıyla ilgili adımları hızlı ve kararlı bir şekilde attıklarını dile getirdi. Proje kapsamında 31 ilde temiz hava eylem planları oluşturulduğunu aktaran Gürtepe, belirlenen eylemlerin uygulanmasının önemine işaret etti.

Projenin önemli bir bileşeninin de kamuoyu farkındalığının geliştirilmesi olduğunu belirten Gürtepe, 3 yıl boyunca öğrencilere, sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, gençlere, vatandaşlara ulaşarak, bu farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürtepe, 31 ilde ayrıca hava kirliliği konusunda çalışan Bakanlık personeline çeşitli eğitimler verdiklerini, çalıştaylar düzenlediklerini kaydetti.

"AB standartlarında çevre altyapı hizmeti"

AB Yatırımları Dairesi Başkanı IPA Direktörü İsmail Raci Bayer de Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak, birliğin aday devletlere tahsis ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarından yararlandığını hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren IPA birimi olarak fonlarla gerçekleştirilen çevre ve iklim öncelikli projelerden sorumlu olduklarını dile getiren Bayer, IPA fonlarında 2 dönemin geride bırakıldığını, IPA 1 dönemi için toplam 700 milyon avroluk 30 altyapı ve 7 teknik destek projesinin bulunduğunu, 9 milyon vatandaşa AB standardında çevre altyapı hizmeti temin edildiğini aktardı.

Uygulama dönemi 2026 yılı sonunda tamamlanacak IPA 2 için yürütülen proje paketinin adının "Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı" olduğunu belirten Bayer, bu dönem AB hibe oranı düşmesine rağmen 15 teknik destek, 21 altyapı projesiyle 3 milyon kişiye daha AB standartlarında çevre altyapı hizmeti temin edeceklerini kaydetti.