Seher'in katili kırmızı bültenle aranacak - Haberler

MERSİN'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp kaçan Seyfetullah Söylemez (41) için kırmızı bülten çıkartılacak.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makasıyla binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Seyfetullah Söylemez, onu saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı.

Tarafları dinleyen mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.