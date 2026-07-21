Haberler

Şarkıcı Sefo, Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sefo, Konya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda konser verdi, sevilen şarkılarını seslendirdi ve hayranlarıyla buluştu.

KONYA'da şarkıcı Sefo, 'Konya Kültür Yolu Festivali'nde konser vererek, hayranlarına müzik keyfi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Konya Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alan Sefo, müzikseverlerle buluştu. Sanatçının enerjik performansı, festival ziyaretçilerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Sahnede 'Bonita', 'Söyle Neydi Bu?' ve 'Aşiyan' gibi sevilen parçalarına yer veren sanatçı, yüksek temposu ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilere hareketli bir gece yaşattı. Konserin ilerleyen dakikalarında sahneden inerek dinleyicilerin arasına geçen Sefo, performansını bir süre hayranlarının arasında sürdürdü. Sanatçının bu sürpriz hareketi konser alanında coşkuyla karşılandı. 26 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında bugün sanatçı Kıraç, Konyalı müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor