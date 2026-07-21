Şarkıcı Sefo, Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

KONYA'da şarkıcı Sefo, 'Konya Kültür Yolu Festivali'nde konser vererek, hayranlarına müzik keyfi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Konya Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alan Sefo, müzikseverlerle buluştu. Sanatçının enerjik performansı, festival ziyaretçilerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Sahnede 'Bonita', 'Söyle Neydi Bu?' ve 'Aşiyan' gibi sevilen parçalarına yer veren sanatçı, yüksek temposu ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilere hareketli bir gece yaşattı. Konserin ilerleyen dakikalarında sahneden inerek dinleyicilerin arasına geçen Sefo, performansını bir süre hayranlarının arasında sürdürdü. Sanatçının bu sürpriz hareketi konser alanında coşkuyla karşılandı. 26 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında bugün sanatçı Kıraç, Konyalı müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı