Sefo, Adanalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaza Merhaba' konserinde ünlü rap sanatçısı Sefo, on binlerce Adanalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sefo'ya Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da eşlik etti.

Seyhan Belediyesi'nin "Yaza Merhaba" konserinde sahne alan ünlü rap sanatçısı Sefo, alanı dolduran on binlerce Adanalıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser alanı Sefo sahneye çıkmadan saatler önce dolarken, "Bilmem mi?", "İsabelle", "Tutsak", "Söyle neydi bu?" gibi çok sevilen şarkılarını seslendirdi.

"HER ZAMAN GENÇLERLE BİRLİKTEYİZ"

Konserde sahneye davet edilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, alanı dolduran ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu topluluğa hitap etti. Seyhan Sanat Meydanı'nda Adanalıları en yetkin sanatçılarla buluşturacağı sözünü anımsatan Başkan Akay, "İşte bunlardan bir tanesi Sefo" dedi.

Her zaman gençlerle birlikte olacaklarını dile getiren Akay, "Bundan sonra hep birlikte olacağız. Her şey sizin için. Aslında bu dünya sizin dünyanız. Hani bir söz var, 'Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, torunlarımızdan ödünç aldık.' Çağın hızlı değişiminin olduğu bugünlerde artık dünya sizin dünyanız. Hiç kimse değişime sizin kadar çabuk kavrayamaz, çabuk ulaşamaz ve değişimi sizin kadar yönlendiremez. Bizler sizin arkanızda olacağız. Daima sizler için varız. Dünyanıza sahip çıkın. Yıllarca hırsları ve çıkarları uğruna bu güzelim dünyayı kirletenlere karşı çıkın, artık dünyayı sizler yönetin. Biz sizin arkanızda olacağız" dedi.

Gece geç saatlere dek süren konserde Adanalılar, Sefo'nun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.