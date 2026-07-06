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İzmir'de Şezlong Yeri Yüzünden Tartışma: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, olayla ilgili nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ADALET Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "03.07.2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana gelen olayla ilgili olarak; A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen Nefret ve Ayrımcılık suçu kapsamında işlem yapılmış olup, şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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