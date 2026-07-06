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Seferihisar'da Plajdaki Şezlong Tartışmasında Bir Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir kadının anne-kıza hakaret etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüpheli İ.K. gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı, şüpheli İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında işlem yapıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez İpekkum Plajı'nda anne-kız ile başka bir kadın arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, kadının anne-kızın şezlongunu devirdiği ve "Defol git" diye bağırdığı yer aldı.

Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin basın bilgilendirme notu paylaştı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"03.07.2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana gelen olayla ilgili olarak; A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen 'Nefret ve Ayrımcılık' suçu kapsamında işlem yapılmış olup, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
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