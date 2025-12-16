İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 48 yaşındaki Meliha Yeşer Şahin hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
M.B. yönetimindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, İzmir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Yeşer Şahin'in (48) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü M.B. ile otomobildeki 1 kişi, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şahin'in Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.