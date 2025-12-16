Haberler

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 48 yaşındaki Meliha Yeşer Şahin hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

M.B. yönetimindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, İzmir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Yeşer Şahin'in (48) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü M.B. ile otomobildeki 1 kişi, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şahin'in Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Devasa farenin nereden çıktığını söylesek inanmazsınız!
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Devasa farenin nereden çıktığını söylesek inanmazsınız!
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
title