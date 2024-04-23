Seferihisar'da Sokak Hayvanları Eğitimleri Tamamlandı

Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayvanseverlerin iş birliğiyle hayata geçirilen "European Solidarity Corps (ESC30) Elim Patinde Projesi kapsamında okullardaki eğitimler tamamlandı.

Proje kapsamında sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak, kısırlaştırma faaliyetlerini artırmak, sağlık ve barınma koşullarını iyileştirmeye katkı sağlamak, hayvan çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak, bireylerde sorumluluk geliştirmek amacıyla ilkokul öğrencilerine gönüllü eğitmenlerce eğitimler verildi.

Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu, Müşerref Hepkon İlköğretim Okulu ve Ulamış İlköğretim Okulundaki ilk etap eğitimler tamamlandı.

Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların hayvanlarla ve doğayla birlikteliklerini artırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz bu proje Türkiye'deki sayılı projelerden. Bizim bütün projelerimiz gönüllülük esasına dayalı. Bunun dışında tüm projelerimizin sürdürülebilir oluşuna önem veriyoruz. Biz burada daha küçüklükten çocukların bilinçlenmelerini ve o bilinçle yaşama devam etmelerini mümkünse bildiklerini hem akranları hem de ebeveynleri ile paylaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Proje Danışmanı Dinç Sarayköylü de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği verilen projenin farklı çalışmalardan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk ayağı okul eğitimleriydi. İlk modülleri tamamladık. Bundan sonrasında da yetişkin ve mahalle eğitimleri, tarama ve kısırlaştırma, barınak faaliyetleri, fotoğraf ve kısa film yarışması şeklinde devam edecek. Bu projeyi hayata geçirmeden önce çocukların genel yaklaşımları ve tavırları hakkında bir araştırma yaptık. Çocukların gerçekten hayvansever olduklarını biliyoruz."

Projenin diğer okullarda da hayata geçirileceği belirtildi.