Seferihisar'da Dünya Astsubaylar Günü kutlandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Seferihisar İlçe Başkanı Sebahattin Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yılmaz, günün önemini anlattı.
Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı.
Daha sonra Seferihisar Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dua edildi.