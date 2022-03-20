SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi

İZMİR - İzmir Seferihisar'da deniz çekildi. Çekilme bazı bölgelerde 30 metreyi buldu.

İzmir Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilen denizin üzerine adacıklar oluştu. İskeleler karada kaldı, deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı. Şaşkınlık yaşayan Sığacıklı vatandaşlar da yıllardır böyle bir deniz çekilmesi olayını yaşamadıklarını, tedirgin olduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı. Uzmanlar, bu aylarda yaşanan deniz çekilmesini, atmosferdeki basınç değişimi ile ay ve güneşin çekim gücüne bağlı olduğunu, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını ifade etti.