Haberler

İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir butik otelde çıkan yangında, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki otel çalışanı ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki otele dün giriş yapan Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilendiği değerlendirilen Emine Ayten Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine, Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emine Ayten, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayten'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 otel çalışanı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
Görüntüler kan dondurdu: Dayak yemekten korktuğum için ateş açtım

İstanbul'da kan donduran görüntü! Katilin ifadesi ortaya çıktı