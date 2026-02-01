Haberler

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde 20'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik, göçmenleri tespit ettikten sonra müdahale ederek onları İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 20'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 20'si çocuk 43 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest