Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve yurt dışından yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Sedat Peker'in İstanbul'daki evine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araç içindeki kişilerin kapıda bekleyen görevliyi vurdukları an yer alıyor.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, bu sefer de evine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme geldi.

GÖREVLİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Peker'in "Tek mal varlığım" İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Evin önüne gelen iki araçtan birisi yakında diğeri uzakta durdu. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları belirtilirken kim ya da kimler tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda araç içerisindeki kişilerin yanlarına gelen görevlilerle bir süre konuştuktan sonra ateş açtıkları görülüyor.

PEKER TARAFINDAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV'nin ulaştığı Peker'in yakın çevresi ise olayla ilgili şunları söyledi: "Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum ise, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor.' Sedat Peker, yakınlarına 'Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim' dedi."