Seda Kaya Ösen, CHP'ye Katıldı

Seda Kaya Ösen, CHP'ye Katıldı
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İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi'nden istifa ederek CHP'ye katıldığını duyurdu. Ösen, CHP'nin Cumhuriyet'in bağımsız kalan son kurumu olduğunu belirterek, bu dönemde partilerine sahip çıkmanın bir demokrasi görevi olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "CHP, Cumhuriyet'in bağımsız kalan son kurumudur. Bu yüzden: CHP'ye sahip çıkmak bir demokrasi görevidir." dedi.

CHP'nin 19 Mayıs'taki İzmir mitinginde, DEVA Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Miting öncesinde kürsüye davet edilen Ösen'e rozetini CHP Lideri Özgür Özel taktı.

Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, İzmirli muhalif seçmenlerin verdiği oylarla Milletvekili olduğumu unutmadan, Anayasa değişikliği teklifinde gereğini yapmak için, Milletimizin baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım. CHP, Cumhuriyet'in bağımsız kalan son kurumudur. Bu yüzden: CHP'ye sahip çıkmak bir demokrasi görevidir. CHP'ye sahip çıkmak, Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzun diyetidir. Bu zor dönemde ülkemiz için önemli bir liderlik gösteren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, şahsım ve İzmir adına teşekkür ederim. Sesi, sözü, emeği susturulamayacak Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, umudun hiç kaybolmadığı yerden, Gündoğdu Meydanı'ndan selamlarımı iletiyorum. Sokaklarını, pazarlarını, meydanlarını, evlerini açan güzel İzmir'e… Doğum günü 9 Eylül olan bir İzmirli Seda olarak şükranlarımı sunuyorum. Güneş bizimle doğar, yağmur bizimle yağar, fidan bizimle büyür, çiçek bizimle aça. Biz Atatürk gençleriyiz…"

Kaynak: ANKA / Güncel
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