Seçime girme yeterliliğine sahip partiler Resmi Gazete'de yayımlandı
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YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'ne girme yeterliliğine sahip olduğunu tespit ettiği partiler Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'ne girme yeterliliğine sahip olduğunu tespit ettiği partiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 36 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK'nun bugünkü sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun' ile 2820 sayılı 'Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinden en az 6 ay öncesi itibarıyla teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 36 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.
36 PARTİ LİSTEDE YER ALDI
Seçime girme yeterliliğine sahip partilerin listesi şu şekilde:
1- Adalet ve Birlik Partisi
2- Adalet Partisi3- Adalet ve Kalkınma Partisi4- Anavatan Partisi5- Bağımsız Türkiye Partisi6- Büyük Birlik Partisi7- Büyük Türkiye Partisi8- Cumhuriyet Halk Partisi9- Demokrasi ve Atılım Partisi10- Demokratik Sol Parti11- Demokrat Parti12- Emek Partisi13- Gelecek Partisi14- Genç Parti15- Güç Birliği Partisi16- Hak ve Özgürlükler Partisi17- Halkın Kurtuluş Partisi18- Halkların Demokratik Partisi19- Hür Dava Partisi20- İyi Parti21- Memleket Partisi22- Millet Partisi23- Milliyetçi Hareket Partisi24- Milli Yol Partisi25- Saadet Partisi26- Sol Parti27- Türkiye Değişim Partisi28- Türkiye İşçi Partisi29- Türkiye Komünist Hareketi30- Türkiye Komünist Partisi31- Vatan Partisi32- Yeniden Refah Partisi 33- Yenilik Partisi34- Yeni Türkiye Partisi35- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi36- Zafer Partisi
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023