Seçime girme yeterliliğine sahip partiler Resmi Gazete'de yayımlandı

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'ne girme yeterliliğine sahip olduğunu tespit ettiği partiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'ne girme yeterliliğine sahip olduğunu tespit ettiği partiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 36 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK'nun bugünkü sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun' ile 2820 sayılı 'Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinden en az 6 ay öncesi itibarıyla teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 36 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

36 PARTİ LİSTEDE YER ALDI

Seçime girme yeterliliğine sahip partilerin listesi şu şekilde:

1- Adalet ve Birlik Partisi

2- Adalet Partisi