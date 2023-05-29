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Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Güncel Haberler

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacak. Biden, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası yaptığı paylaşımda "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ HEYECANLA BEKLİYORUM"

Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ile Biden en son6 Şubat'ta Kahramanmararaş merkezli meydana gelen depremler sonrası görüşmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Joe Biden Güncel Haberler

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