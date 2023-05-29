Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek
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2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacak. Biden, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası yaptığı paylaşımda "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.
"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ HEYECANLA BEKLİYORUM"
Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
DEPREM SONRASI GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Erdoğan ile Biden en son6 Şubat'ta Kahramanmararaş merkezli meydana gelen depremler sonrası görüşmüştü.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023