Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacak. Biden, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası yaptığı paylaşımda "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.